В Азербайджане продолжается спад числа заражений COVID-19, 16 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 649 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 326,056 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 722 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 16 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 666.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 304,58 тыс. человек (+1 720 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 16 тыс. 810 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 244 тестов на коронавирус (накануне 10 686 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 321,511 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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