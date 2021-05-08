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Дальнее зарубежье 08.05.2021 19:25

В Японии впервые с января за сутки выявили более 7 тыс. случаев COVID-19

Медицинские службы Японии впервые с середины января диагностировали за сутки свыше 7 тыс. случаев коронавируса COVID-19, число заразившихся составило 7 тыс. 249, сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Также за сутки скончались 85 человек, инфицированных вирусом.

Больше всего случаев зарегистрировали в Токио - 1 тыс. 121, на втором месте Осака с 1 тыс. 21, на третьем префектура Канагава - 303. При этом, отмечает газета, суточные показатели заболеваемости оказались рекордными в 13 из 47 префектур Японии.

За время пандемии в Японии выявили более 635 тыс. случаев болезни и 10,8 тыс. летальных исходов, отмечают местные СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]