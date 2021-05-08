В Японии впервые с января за сутки выявили более 7 тыс. случаев COVID-19

Медицинские службы Японии впервые с середины января диагностировали за сутки свыше 7 тыс. случаев коронавируса COVID-19, число заразившихся составило 7 тыс. 249, сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Также за сутки скончались 85 человек, инфицированных вирусом.

Больше всего случаев зарегистрировали в Токио - 1 тыс. 121, на втором месте Осака с 1 тыс. 21, на третьем префектура Канагава - 303. При этом, отмечает газета, суточные показатели заболеваемости оказались рекордными в 13 из 47 префектур Японии.

За время пандемии в Японии выявили более 635 тыс. случаев болезни и 10,8 тыс. летальных исходов, отмечают местные СМИ.