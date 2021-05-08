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Социум 08.05.2021 17:25

Ветераны II мировой войны в Азербайджане получили единовременную материальную помощь в размере около $900

Ветераны войны 1941-1945гг в Азербайджане получили единовременную материальную помощь в размере 1,5 тыс. манатов (около $882 по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минтруда и соцзащиты населения.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 апреля подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи участникам II мировой войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших, лицам, награжденным орденами и медалями.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, участники войны получат единовременную материальную помощь в размере 1,5 тыс. манатов (около $882 по текущему курсу - ИФ). «Эту помощь получили 159 ветеранов войны», - отметили в Минтруда.

Кроме этого, материальная помощь в размере 750 манатов ($441,2) оказана оказана вдовам погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период II мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда.

«Помощь в таком размере получили 5,489 тыс. человек», - подчеркнули в ведомстве.

В целом, для выдачи разовой материальной помощи из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2020 год было выделено 4,8 млн манатов (около $2,82 млн).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВЕТЕРАНЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]