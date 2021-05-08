Ветераны II мировой войны в Азербайджане получили единовременную материальную помощь в размере около $900

Ветераны войны 1941-1945гг в Азербайджане получили единовременную материальную помощь в размере 1,5 тыс. манатов (около $882 по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минтруда и соцзащиты населения.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 апреля подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи участникам II мировой войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших, лицам, награжденным орденами и медалями.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, участники войны получат единовременную материальную помощь в размере 1,5 тыс. манатов (около $882 по текущему курсу - ИФ). «Эту помощь получили 159 ветеранов войны», - отметили в Минтруда.
Кроме этого, материальная помощь в размере 750 манатов ($441,2) оказана оказана вдовам погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период II мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда.
«Помощь в таком размере получили 5,489 тыс. человек», - подчеркнули в ведомстве.
В целом, для выдачи разовой материальной помощи из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2020 год было выделено 4,8 млн манатов (около $2,82 млн).
Б.Рустамбеков
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2895
Азербайджан планирует вывести своих миротворцев из Афганистана
Баку призывает Париж и Оттаву к объективности в оценке процессов в регионе после войны в Карабахе – МИД Азербайджана
ГНС Азербайджана направит около 3,3 млн манатов на закупку ПО и услуг по техподдержки
Азеришыг потратит около 495 тыс. манатов на покупку элекрооборудования и систем обмена информацией
Азерэнержи потратит около 140 тыс. манатов на обслуживание IT-оборудования
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Премьер Чехии перед саммитом в Порту просил страны ЕС о высылке минимум по одному дипломату РФ
Зеленский и послы стран G7 и ЕС прибыли в Луганскую область
Грузия получит от МККК 100 тысяч доз китайской вакцины "Синофарм"
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк