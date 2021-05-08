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Здравоохранение 08.05.2021 19:58

В Белоруссии завершены испытания произведенной в стране вакцины "Спутник V"

Испытания произведенной на предприятии "Белмедпрепараты" вакцины "Спутник V" завершились в Белоруссии, сообщили в республиканском Минздраве.

"Завершились трехнедельные лабораторные испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи очередных серий вакцины "Спутник V", произведенных на РУП "Белмедпрепараты". Вакцина прошла контроль качества", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Там отметили, что специалисты "Белмедпрепаратов" отгрузили 358 тыс. доз первого компонента вакцины в адрес предприятия "Белфармация". Именно это предприятие доставляет вакцину в регионы.

По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, на получение вакцины от коронавируса на начало мая в организациях здравоохранения записаны более 400 тыс. человек в целом по стране.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНЗДРАВ, ВАКЦИНА, ИСПЫТАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]