Испытания произведенной на предприятии "Белмедпрепараты" вакцины "Спутник V" завершились в Белоруссии, сообщили в республиканском Минздраве.
"Завершились трехнедельные лабораторные испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи очередных серий вакцины "Спутник V", произведенных на РУП "Белмедпрепараты". Вакцина прошла контроль качества", - говорится в официальном сообщении ведомства.
Там отметили, что специалисты "Белмедпрепаратов" отгрузили 358 тыс. доз первого компонента вакцины в адрес предприятия "Белфармация". Именно это предприятие доставляет вакцину в регионы.
По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, на получение вакцины от коронавируса на начало мая в организациях здравоохранения записаны более 400 тыс. человек в целом по стране.
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