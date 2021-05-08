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Дальнее зарубежье 08.05.2021 21:55

Папа римский выступил за отмену патентов на вакцины от COVID-19

Папа римский Франциск в субботу высказался в поддержку отмены патентов на вакцины против коронавируса COVID-19, сообщили западные СМИ.

"(Необходим - ИФ) универсальный доступ к вакцине и временная отмена прав интеллектуальной собственности", - цитируют СМИ слова понтифика из видеообращения к участникам концерта Vax Live.

При этом Франциск осудил "вирус индивидуализма" и "национализма", который препятствует распространению вакцин в мире.

"Еще один вариант (вируса - ИФ) это когда мы ставим законы рынка или интеллектуальной собственности превыше законов любви и здоровья человечества", - отметил понтифик.

В администрации США заявили, что поддерживают инициативу ВТО о временном отказе от патентов на вакцины против COVID-19. Предполагается, что такой шаг может позволить нарастить производство вакцин в мире. Однако, как отмечают западные СМИ, производители медицинских препаратов не исключают, что отказ от патентов не приведет к такому эффекту.

Ранее также сообщалось о заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша, который считает правильным решение США поддержать идею о временном отказе в мире от патентов на вакцины против COVID-19.

В Европейском союзе эта инициатива встречена сдержанно, хотя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и заявила о готовности обсуждать эту тему.

В субботу председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Франции Эмманюэль Макрон отмечали, что не считают приоритетом на данном этапе вопрос о патентах на антикоронавирусные вакцины.

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ВАКЦИНЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]