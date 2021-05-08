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Дальнее зарубежье 08.05.2021 18:30

Умер сооснователь обувной компании Vans Пол Ван Дорен

Умер сооснователь американской обувной компании Vans Пол Ван Дорен. Как сообщает Associated Press, ему было 90 лет.

Пол Ван Дорен вместе с братом Джеймсом и бизнес-партнерами Гордоном Ли и Сержем Делиа основал компанию, прославившуюся знаменитыми кедами, в 1966 году. Они сами шили и продавали обувь, но первое время продукции едва хватало, чтобы расставить ее на полках в магазине.

В одном из интервью Ван Дорен рассказал, что у него не было опыта продаж. Когда они только начали продавать свою продукцию, первый же покупатель был готов приобрести пару, которая стоила $2,49, но у него была только купюра в $5. У Ван Дорена не было сдачи и он сказал, что покупатель может взять купленную пару и занести деньги позднее. Таким образом он "продал" несколько пар и, сообщил Ван Дорен, каждый вернулся и заплатил.

Кеды Vans стали очень популярны, они продавались и в больших торговых центрах, и небольших магазинах для серферов. Ван Дорен предлагал клиентам заказать обувь с собственным дизайном, а особенную популярность кеды получили у скейтбордистов.

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Тэги: VANS, ОСНОВАТЕЛЬ, СМЕРТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]