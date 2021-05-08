Президент Алиев выделил 20 млн манатов на ремонт 5 школ в Баку

Президент Азербайджан Ильхам Алиев в субботу распорядился выделить Исполнительной власти Баку 20 млн манатов на продолжение строительства, капремонт и восстановление учебных заведений в Баку, сообщает сайт главы государства.

Всего список включает пять школ. При этом, два проекта должны быть завершены в течение 2021 года. Речь идет о завершении строительства дополнительного корпуса 30 классных комнат для средней школы №71 в поселке Забрат Сабунчинского района и капитальный ремонт существующего здания. На эти цели выделено 6,24 млн манатов. Второй проект предусматривает завершение строительства дополнительного корпуса 15 классных комнат для средней школы №307 в поселке Забрат Сабунчинского района и капитальный ремонт существующего здания. На эти цели выделено 5,28 млн манатов.

Остальные проекты предусматривают: снос старого корпуса средней школы № 87 в поселке Амирджаны Сураханского района, строительство новых зданий на 1752 ученика (выделено 3,21 млн манатов); снос двухэтажного здания и одноэтажных переходов средней школы № 263 Хатаинского района, строительство новых корпусов со спортивно-актовым залом (3,69 млн манатов); снос старого здания общеобразовательной школы №35 Насиминского района и строительство нового здания (1,58 млн манатов). ИФ

ИВ Баку поручено раз в квартал, не позднее 10 числа первого месяца представлять в министерство экономики отчет о проделанной работе по проектам.

Н.Аббасова