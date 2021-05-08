Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.05.2021 18:51

Не менее 25 человек погибли в результате взрыва бомбы у школы в Кабуле

По меньшей мере, 25 человек стали жертвами теракта, который произошел в субботу возле школы на западе Кабула в шиитском квартале, передает агентство Associated Press (AP).

Еще не менее 50 человек получили ранения в результате взрыва бомбы.

Ответственность за теракт никто пока на себя не взял, однако, как отмечает агентство, боевики группировки ИГ ранее заявляли об атаках на местное шиитское население.

Между тем, в афганском Минздраве сообщили, что после теракта разозленные жители нападали на прибывшие на место взрыва кареты "скорой помощи" и медиков.

Теракт, напоминает AP, произошел на фоне начавшегося вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Взрыв прогремел в провинции Кабул, жертвами теракта стали три человека, 15 ранены Афганский спецназ ликвидировал боевиков, напавших на храм сикхов в Кабуле Число жертв нападения на сикхский храм в Кабуле достигло 11 человек Несколько мощных взрывных устройств сработало столице Афганистана, сообщают местные СМИ В результате атаки в Кабуле погибли более 20 человек Президент Афганистана осудил теракт в Кабуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]