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Карабах 08.05.2021 19:43

Президент Алиев выделил 4 млн манатов на строительство новой школы и на подачу отопления и горячей воды в 31 здание в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования 3 млн манатов на проектирование и строительство в городе Шуша новой средней школы №1 на 960 учеников.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Кроме того, глава государства распорядился выделить 1 млн манатов ОАО "Azeristiliktachizat" на проектирование, строительство и монтаж котельных и внутренних систем для обеспечения отопления и горячей воды в 31 здании в Шуше в следующем отопительном сезоне.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Соответствующие распоряжения Алиева опубликованы в субботу на сайте главы государства.

Как сообщалось, президент Алиев 8 ноября 2020 года заявил об освобождении города Шуша в Нагорном Карабахе от армянской оккупации. Шуша находилась под армянской оккупацией с 8 мая 1992 года.

Распоряжением Алиева от 7 мая 2021 года Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШУША, ШКОЛА, ОТОПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]