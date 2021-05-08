Президент Алиев выделил 4 млн манатов на строительство новой школы и на подачу отопления и горячей воды в 31 здание в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования 3 млн манатов на проектирование и строительство в городе Шуша новой средней школы №1 на 960 учеников.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.
Кроме того, глава государства распорядился выделить 1 млн манатов ОАО "Azeristiliktachizat" на проектирование, строительство и монтаж котельных и внутренних систем для обеспечения отопления и горячей воды в 31 здании в Шуше в следующем отопительном сезоне.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.
Соответствующие распоряжения Алиева опубликованы в субботу на сайте главы государства.
Как сообщалось, президент Алиев 8 ноября 2020 года заявил об освобождении города Шуша в Нагорном Карабахе от армянской оккупации. Шуша находилась под армянской оккупацией с 8 мая 1992 года.
Распоряжением Алиева от 7 мая 2021 года Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана.
Н.Аббасова
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