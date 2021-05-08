Путин заявил об укреплении 201-й российской военной базы в Таджикистане

Россия работает над укреплением 201-ой военной базы в Таджикистане, поддерживает Вооруженные силы республики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Таджикистане функционирует 201-я база российских Вооруженных сил, мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских Вооруженных сил, у нас существует совместная работа по этому направлению, программа целая, рассчитанная на несколько лет", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президент РФ подчеркнул, что будет делаться все для своевременного выполнения этой программы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.