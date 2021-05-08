Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в субботних квалификационных заездах Гран-при Испании - четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Голландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал вторым. Напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас замкнул тройку лидеров.

Россиянин Никита Мазепин из Haas занял 20-е место и, таким образом, в воскресной гонке будет стартовать с последнего места.

Соревнования проходят на автодроме в Барселоне.