Американские компании объявили о выкупе собственных акций на $209 млрд

Американские корпорации в апреле объявили о выкупе собственных акций на сумму $209 млрд, что является вторым по величине показателем с момента вступления в силу налоговой реформы в США, пишет MarketWatch со ссылкой на данные исследовательской организации EPFR.
В июне 2018 года, вскоре после проведения администрацией бывшего президента США Дональда Трампа налоговой реформы, в основу которой было положено снижение налога на прибыль корпораций до 21%, анонсированный объем обратного выкупа акций составлял $218 млрд.
По словам аналитика EPFR Уинстона Чуа, компании продолжили активно выкупать собственные акции в мае, и вероятно, эта тенденция сохранится еще несколько недель, а затем ослабнет. "Исторически обратный выкуп акций имеет высокую корреляцию с индексом S&P 500, - отмечает Чуа. - Но это не такие темпы, которые могут быть устойчивыми".
Как следует из графика EPFR, объемы выкупа в последние месяцы увеличивались вместе с ростом S&P 500, который 29 апреля достиг очередного рекорда. На момент закрытия рынка в четверг подъем индикатора с начала года составлял 11,9%.
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