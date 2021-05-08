Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 08.05.2021 23:55

Американские компании объявили о выкупе собственных акций на $209 млрд

Американские корпорации в апреле объявили о выкупе собственных акций на сумму $209 млрд, что является вторым по величине показателем с момента вступления в силу налоговой реформы в США, пишет MarketWatch со ссылкой на данные исследовательской организации EPFR.

В июне 2018 года, вскоре после проведения администрацией бывшего президента США Дональда Трампа налоговой реформы, в основу которой было положено снижение налога на прибыль корпораций до 21%, анонсированный объем обратного выкупа акций составлял $218 млрд.

По словам аналитика EPFR Уинстона Чуа, компании продолжили активно выкупать собственные акции в мае, и вероятно, эта тенденция сохранится еще несколько недель, а затем ослабнет. "Исторически обратный выкуп акций имеет высокую корреляцию с индексом S&P 500, - отмечает Чуа. - Но это не такие темпы, которые могут быть устойчивыми".

Как следует из графика EPFR, объемы выкупа в последние месяцы увеличивались вместе с ростом S&P 500, который 29 апреля достиг очередного рекорда. На момент закрытия рынка в четверг подъем индикатора с начала года составлял 11,9%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОМПАНИИ, АКЦИИ, ВЫКУП


Похожие новости


Вашингтон ввел санкции против 25 российских компаний в ответ на "пагубную деятельность" РФ Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации "Северного потока 2", если не хотят подпасть под санкции Трамп скоро примет меры против поставляющих информацию Пекину китайских компаний Chevron приобретает Noble Energy за $5 млрд Правительство США рассматривает возможность финансовой помощи нефтяным компаниям - Мнучин Число банкротств нефтекомпаний США может вырасти в 2020г до рекордных 140, в 2021г - до 400 - Rystad Energy

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]