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Это интересно 08.05.2021 22:10

В Москве брак впервые заключили на канатной дороге: поженились 30 пар

Три десятка пар заключили брак на московской канатной дороге, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Сегодня канатка впервые стала ЗАГСом - свою любовь в небе заключили 30 пар", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это позволит канатной дороге попасть в книгу рекордов Гиннесса: еще нигде в мире на транспорте не играли столько свадеб. За церемонией наблюдали судьи книги рекордов с помощью телемоста из Лондона.

Московская канатная дорога размещена на Воробьевых горах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, КАНАТНАЯ/ДОРОГА, ЛЮБОВЬ, БРАК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]