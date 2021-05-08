В Москве брак впервые заключили на канатной дороге: поженились 30 пар

Три десятка пар заключили брак на московской канатной дороге, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Сегодня канатка впервые стала ЗАГСом - свою любовь в небе заключили 30 пар", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это позволит канатной дороге попасть в книгу рекордов Гиннесса: еще нигде в мире на транспорте не играли столько свадеб. За церемонией наблюдали судьи книги рекордов с помощью телемоста из Лондона.

Московская канатная дорога размещена на Воробьевых горах.