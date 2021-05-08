Илон Маск допустил запуск беспилотного полета на Марс в 2024 году

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что беспилотный полет на Марс может состояться в 2024 году.
«Две тысячи двадцать четвертый год не исключен для беспилотного полета», — написал Маск в Twitter, отвечая на вопрос о планах на полет на Марс в 2026 году.
27 апреля Илон Маск рассказал, что покорение Марса потребует человеческих жертв. Однако, по его словам, недостатка в добровольцах для такого опасного приключения нет.
Маск считает, что человечеству нужно стать видом, обитающим не только на планете Земля. Он уверен, что всегда будут угрозы для существования людей, которые невозможно полностью проконтролировать. Одной из них глава SpaceX назвал возможность наступления третьей мировой войны.
В конце 2020 года основатель SpaceX пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет. При этом отправить на Марс корабль без экипажа Маск планировал уже в течение двух лет.
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