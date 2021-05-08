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Экология 08.05.2021 21:07

ГМА предупредило о неблагоприятных погодных условиях на Каспии

ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Государственное морское агентство (ГМА) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предупредило о предстоящем ухудшении погодных условий в акватории Каспийского моря.

"Согласно информации Национального центра дистанционного зондирования и слежения за судами, в акватории Каспийского моря, начиная с вечера 9 мая, ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-18 м/с, с порывами до 20-23 м/с. В понедельник ожидается усиление ветра до 18-23 м/с с порывами до 25-30 м/с, а в открытом море - до 32 м/с. Высота волны на море ожидается на уровне 2-3 м, в дальнейшем развитии - 3,5-5,5 метров", - говорится в сообщении ГМА.

По данным ГМА, в связи с изменением погоды судовладельцы, капитаны портов и инспекторы портового контроля будут проинструктированы о реализации соответствующих мер и усилении службы.

"Кроме того, суда смогут безопасно пришвартоваться в якорных укрытиях. Морские нефтегазовые платформы будут проинформированы об опасных гидрометеорологических условиях ", - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: КАСПИЙ, ПОГОДА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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ГМА предупредило о неблагоприятных погодных условиях на Каспии

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]