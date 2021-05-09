Число жертв взрыва у школы в Кабуле выросло до 58

Число погибших в результате взрыва у женской школы в Кабуле возросло до 58, подавляюще большинство жертв - школьницы, сообщили в воскресенье СМИ со ссылками на афганских официальных лиц. Ранее было известно о по меньшей мере 25 погибших.

Медики прилагают максимум усилий для оказания помощи еще не менее 150 пострадавшим во время теракта.

Взрыв в субботу вечером прогремел в шиитском районе города. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в нападении боевиков движения "Талибан". Представитель талибов заявил об их непричастности, отметив, что движение осуждает любые нападения на мирных афганцев.

Семьи жертв обвинили афганское правительство и западные державы в том, что они не смогли положить конец насилию и продолжающейся войне.

Теракт произошел на фоне начавшегося вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.