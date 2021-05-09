При столкновениях в Иерусалиме пострадали свыше 80 палестинцев

В Восточном Иерусалиме продолжились столкновения палестинцев и израильской полиции, в ходе которых пострадали свыше 80 протестующих. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на палестинский Красный полумесяц.

Протестующие забросали силовиков камнями и зажгли костры у Дамасских ворот в Старом городе, в ответ полиция применила светошумовые гранаты и водометы.

По меньшей мере 80 палестинцев получили ранения, 14 человек были доставлены в больницу. Со стороны полиции пострадал как минимум один офицер.

В результате столкновений 8 мая пострадали 205 человек, 88 протестующих госпитализированы. Столкновения произошли в двух районах Восточного Иерусалима: в районе Храмовой горы и квартале Шейх Джаррах. В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей.

Спецпредставители "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию в составе России, США, ЕС и ООН призвали соблюдать и уважать статус-кво святых мест.