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Дальнее зарубежье 09.05.2021 09:35

При столкновениях в Иерусалиме пострадали свыше 80 палестинцев

В Восточном Иерусалиме продолжились столкновения палестинцев и израильской полиции, в ходе которых пострадали свыше 80 протестующих. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на палестинский Красный полумесяц.

Протестующие забросали силовиков камнями и зажгли костры у Дамасских ворот в Старом городе, в ответ полиция применила светошумовые гранаты и водометы.

По меньшей мере 80 палестинцев получили ранения, 14 человек были доставлены в больницу. Со стороны полиции пострадал как минимум один офицер.

В результате столкновений 8 мая пострадали 205 человек, 88 протестующих госпитализированы. Столкновения произошли в двух районах Восточного Иерусалима: в районе Храмовой горы и квартале Шейх Джаррах. В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей.

Спецпредставители "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию в составе России, США, ЕС и ООН призвали соблюдать и уважать статус-кво святых мест.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИЕРУСАЛИМ, СТОЛКНОВЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]