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Дальнее зарубежье 09.05.2021 10:00

Лейборист Хан переизбран на пост мэра Лондона, за него проголосовало свыше 55 % избирателей

Мэр британской столицы Садик Хан добился переизбрания, сообщает The Guardian.

Лейборист Хан получил по итогам второго раунда 55,2% голосов. Его соперник - консерватор Шон Бэйли - 44,8%.

Победа Хана была прогнозируемой, однако британские СМИ отмечают, что Бэйли выступил заметно лучше, чем ожидалось.

Хан поблагодарил в соцсетях избирателей, отдавших ему свои голоса. "Для меня будет честью ещё три года работать на город, который я люблю", - написал он в твиттере.

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Тэги: БРИТАНИЯ, СТОЛИЦА, МЭР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]