Лейборист Хан переизбран на пост мэра Лондона, за него проголосовало свыше 55 % избирателей

Мэр британской столицы Садик Хан добился переизбрания, сообщает The Guardian.

Лейборист Хан получил по итогам второго раунда 55,2% голосов. Его соперник - консерватор Шон Бэйли - 44,8%.

Победа Хана была прогнозируемой, однако британские СМИ отмечают, что Бэйли выступил заметно лучше, чем ожидалось.

Хан поблагодарил в соцсетях избирателей, отдавших ему свои голоса. "Для меня будет честью ещё три года работать на город, который я люблю", - написал он в твиттере.