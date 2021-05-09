Лейборист Хан переизбран на пост мэра Лондона, за него проголосовало свыше 55 % избирателей

Мэр британской столицы Садик Хан добился переизбрания, сообщает The Guardian.
Лейборист Хан получил по итогам второго раунда 55,2% голосов. Его соперник - консерватор Шон Бэйли - 44,8%.
Победа Хана была прогнозируемой, однако британские СМИ отмечают, что Бэйли выступил заметно лучше, чем ожидалось.
Хан поблагодарил в соцсетях избирателей, отдавших ему свои голоса. "Для меня будет честью ещё три года работать на город, который я люблю", - написал он в твиттере.
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