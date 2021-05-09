Американский военный корабль задержал в Аравийском море судно с оружием

Пресс-служба Пятого флота ВМС США сообщила, что ракетный крейсер Monterey в Аравийском море захватил партию оружия, которое незаконно перевозило судно без опознавательных знаков.

В распространенном пресс-службой заявлении говорится, что на судне в тайнике были обнаружены управляемые ракеты российского производства, китайское стрелковое оружие, гранатометы, оптические прицелы.

Все конфискованное оружие находится под охраной до последующей утилизации, начато расследование с целью определения отправителя и получателя груза.