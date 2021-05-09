Приоритетами новой госпрограммы вооружения РФ будет гиперзвуковое оружие и системы на основе искусственного интеллекта - Борисов

Гиперзвуковое оружие, оружие на новых физических принципах и системы на основе искусственного интеллекта станут приоритетами новой государственной программы вооружения (ГПВ) на 2024-2033 годы, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Основными приоритетами будут такие направления как развитие средств высокоточного оружия, в том числе гиперзвукового, внедрение робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах", - сказал он.
"Развитие систем вооружения в значительной степени будет ориентировано на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов оружия, а также систем управления на основе искусственного интеллекта", - подчеркнул Борисов.
По его словам, разработка новой ГПВ начата.
"В соответствии с планом-графиком разработки новой ГПВ эта работа должна быть завершена в этом году. Рассчитываем, по финансово-экономическим показателям ГПВ на 2024-2033 годы будет не ниже ГПВ предыдущих лет", - заявил вице-премьер.
"Об объемах финансирования ГПВ 2024-2033 пока говорить рано. Экономический блок правительства РФ только приступил к разработке прогноза макроэкономических показателей социально-экономического развития страны на 2024-2033 гг., который послужит основой для определения объемов ассигнований федерального бюджета на оснащение Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований", - сказал Борисов.
ГПВ 2024-2033 годов получит финансирование в объеме не менее 21-22 трлн рублей, сообщил в середине апреля первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов.
В декабре в интервью "Интерфаксу" Ельчанинов говорил, что в новой ГПВ на 2024-2033 годы, над формированием которой работают Минобороны и коллегия ВПК, могут найти отражение работы по перспективному авиационному комплексу дальней авиации, созданию перспективного авиационного комплекса шестого поколения, перспективного вертолета для армейской авиации и оружия для этих летательных аппаратов.
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