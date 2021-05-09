Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", сообщает госагентство БелТА в воскресенье.
Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.
При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.
Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.
Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.
Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны.
Документ вступает в силу с момента его подписания.
Лукашенко заявил в конце апреля, что подпишет декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае чрезвычайной ситуации.
По словам, президента, это "будет фактически президент коллективный в виде Совета безопасности".
Ранее Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение и что к этому причастны американские спецслужбы. Он отметил, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.
ФСБ России сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии, планировавшийся на 9 мая. Сотрудниками спецслужб в Москве были задержаны Зенкович и Федута. В Белоруссии задержали лидера БНФ Костусева.
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