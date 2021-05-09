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СНГ 09.05.2021 12:50

Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", сообщает госагентство БелТА в воскресенье.

Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны.

Документ вступает в силу с момента его подписания.

Лукашенко заявил в конце апреля, что подпишет декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае чрезвычайной ситуации.

По словам, президента, это "будет фактически президент коллективный в виде Совета безопасности".

Ранее Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение и что к этому причастны американские спецслужбы. Он отметил, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

ФСБ России сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии, планировавшийся на 9 мая. Сотрудниками спецслужб в Москве были задержаны Зенкович и Федута. В Белоруссии задержали лидера БНФ Костусева.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ДЕКРЕТ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]