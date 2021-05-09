Вакцинация от коронавируса в РФ идет планово, коллективный иммунитет будет обеспечен в сентябре - Мурашко

Вакцинация от COVID-19 в РФ идет планово, коллективный иммунитет удастся обеспечить в сентябре, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Все идет планово", - заявил Мурашко, отвечая на вопрос "Интерфакса" о ходе вакцинации от коронавируса.
Вместе с тем он не уточнил количества вакцинированных на сегодняшний день.
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли коллективный иммунитет от COVID-19 обеспечен в сентябре, министр сказал: "Будет обеспечен".
6 мая вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с главой государства сообщила, что в РФ произведено 31,9 млн доз вакцины от коронавируса, 13,4 млн человек получили первую дозу вакцины, закончили курс вакцинации - 9,4 млн граждан.
В РФ с 18 января по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящее время преимущественно вакцинируют препаратом "Спутник V", в начале апреля в регионы стала поступать "ЭпиВакКорона", к вакцинации также подключают вакцину "КовиВак".
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