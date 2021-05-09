Баку выступает против героизации нацистов в регионе - МИД

Азербайджан осуждает любую форму героизации нацизма и его пособников, говорится в заявлении МИД по случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом.

«Азербайджан решительно осуждает попытки исказить правду о Второй мировой войне, оправдать фашизм и сделать фашистских преступников героями. Мы осуждаем любую форму героизации нацистского движения и тех, кто сотрудничает с ним, в особенности, в нашем регионе», - отмечает внешнеполитическое ведомство.

МИД подчеркивает, что Азербайджан всегда поддерживал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и расизма, расовой дискриминацией, ксенофобией и другими формами нетерпимости» и считает, что совместные усилия играют важную роль в преодолении таких тревожных тенденций.

«В этом году азербайджанский народ впервые с двойной гордостью отмечает Победу над фашизмом в 1941-1945 годах, а также радость великой Победы, достигнутой в результате 44-дневной Отечественной войны. Справедливость, за которую боролись наши предки, наконец восторжествовала, и Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ», - говорится в заявлении.

Н.Аббасова