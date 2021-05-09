Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.05.2021 11:42

Путин предупреждает об опасности возрождения идеологии нацизма

Президент РФ Владимир Путин заявил об опасности попыток в современном мире взять на вооружение нацистскую идеологию, переписать историю и оправдать преступления нацизма.

"История требует делать выводы и извлекать уроки, но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. Не только разного рода радикалы и группировки международных террористов", - сказал Путин, выступая на параде в честь Дня Победы.

"Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей", - добавил он.

Президент подчеркнул, что народ России хорошо знает, к чему все это может привести. "Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал Победу. Мы всегда будем гордиться их подвигом", - сказал он.

Путин также заявил, что Россия последовательно отстаивает международное право. "При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому - доблестные Вооруженные силы России, наследники солдат Победы", - заявил глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НАЦИЗМ, ОСУЖДЕНИЕ


Похожие новости


Путин призвал страны СНГ, а также народы Грузии и Украины вместе противостоять любым попыткам пересмотреть итоги Великой Отечественной войны Путин уверен в надежности российских вакцин, а эффективность американских вакцин станет понятна через десятилетие У Путина есть банковские вклады - Песков Путин предостерег от перехода "красной черты" в отношении России Россия сыграла главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Карабаха - Путин Коронавирус остается прямой угрозой, нужно держать под контролем внешние рубежи и внутренние границы - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]