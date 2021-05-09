Путин предупреждает об опасности возрождения идеологии нацизма

Президент РФ Владимир Путин заявил об опасности попыток в современном мире взять на вооружение нацистскую идеологию, переписать историю и оправдать преступления нацизма.
"История требует делать выводы и извлекать уроки, но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. Не только разного рода радикалы и группировки международных террористов", - сказал Путин, выступая на параде в честь Дня Победы.
"Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей", - добавил он.
Президент подчеркнул, что народ России хорошо знает, к чему все это может привести. "Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал Победу. Мы всегда будем гордиться их подвигом", - сказал он.
Путин также заявил, что Россия последовательно отстаивает международное право. "При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому - доблестные Вооруженные силы России, наследники солдат Победы", - заявил глава государства.
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