Пашинян уверен в развитии армяно-российских отношений

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что армяно-российские отношения будут успешно развиваться в интересах укрепления региональной стабильности, сообщает в воскресенье пресс-служба армянского правительства.

"Уверен, что армяно-российские союзнические отношения, освященные победной славой наших предков, будут и далее успешно развиваться на благо народов наших стран, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности", - отметил и.о. премьера Армении.

Он направил поздравительные послания президенту и премьер-министру РФ Владимиру Путину и Михаилу Мишустину по случаю 76-летней годовщины Победы.

"Убеждён, что единение и величие духа, дружба и взаимная поддержка, продемонстрированные нашими народами в годы Великой Отечественной войны, будут и далее служить прочной основой для последовательного углубления союзнических отношений между нашими странами", - заявил Пашинян.