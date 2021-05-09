Азербайджан в апреле выполнил сделку ОПЕК+ на 100,2% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в апреле 2021 года составила 594 тыс. б/с против показателя марта 592,1 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В апреле 2021 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 698 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 594 тыс. баррелей, на конденсат - 104 тыс. баррелей. Азербайджан в апреле сократил нефтедобычу на 124 тыс. б/с от показателя октября 2018 года", - отмечает ведомство.

На апрель 2021 года квота Азербайджана по добыче нефти составляла 595 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан обязательства по нефтедобыче в рамках сделки ОПЕК+ в апреле выполнил на 100,2%.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с.

Согласно договоренностям от 5 января 2021 года и 4 марта 2021 года, добыча нефти в Азербайджане должна удерживаться на уровне 595 тыс. б/с до апреля 2021 года включительно.

Н.Аббасова