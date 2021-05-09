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Дальнее зарубежье 09.05.2021 16:17

Испанцы отметили первую ночь без COVID-ограничений танцами на городских площадях

Жители Испании в ночь на воскресенье выходили на улицы городов по всей стране, чтобы отметить завершение режима чрезвычайного положения, который длился с октября прошлого года, пишет газета "Паис" в воскресенье.

Режим ЧС истек в субботу в 22:00 по местному времени. Жители столицы Мадрида в ночь на воскресенье вышли на улицы города, в частности, центральная площадь Пуэрта-дель-Соль была заполнена десятками горожан, люди принесли с собой алкоголь, веселились и скандировали различные лозунги.

В Барселоне сотни человек собрались в разных частях города ночью, в том числе у здания Верховного суда. Они танцевали и пили алкоголь на улицах без масок, пренебрегая социальной дистанцией. Как пишет газета, такие сцены этой ночью можно было наблюдать в большом количестве испанских городов от Мурсии до Саламанки.

Завершение чрезвычайного положения для испанцев означает не только возможность выпить в баре или собраться на барбекю в парке с друзьями, но и путешествовать между регионами. Режим ЧС накладывал запрет на несущественные поездки, и многие испанцы с нетерпением ждали возможности увидеть своих родственников, которые живут в других городах, когда режим будет снят.

Однако, как пишут западные СМИ, руководство некоторых регионов может попросить местные суды наложить ограничения на такие передвижения из опасений, что ситуация с коронавирусом может вновь выйти из-под контроля.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]