Испанцы отметили первую ночь без COVID-ограничений танцами на городских площадях

Жители Испании в ночь на воскресенье выходили на улицы городов по всей стране, чтобы отметить завершение режима чрезвычайного положения, который длился с октября прошлого года, пишет газета "Паис" в воскресенье.
Режим ЧС истек в субботу в 22:00 по местному времени. Жители столицы Мадрида в ночь на воскресенье вышли на улицы города, в частности, центральная площадь Пуэрта-дель-Соль была заполнена десятками горожан, люди принесли с собой алкоголь, веселились и скандировали различные лозунги.
В Барселоне сотни человек собрались в разных частях города ночью, в том числе у здания Верховного суда. Они танцевали и пили алкоголь на улицах без масок, пренебрегая социальной дистанцией. Как пишет газета, такие сцены этой ночью можно было наблюдать в большом количестве испанских городов от Мурсии до Саламанки.
Завершение чрезвычайного положения для испанцев означает не только возможность выпить в баре или собраться на барбекю в парке с друзьями, но и путешествовать между регионами. Режим ЧС накладывал запрет на несущественные поездки, и многие испанцы с нетерпением ждали возможности увидеть своих родственников, которые живут в других городах, когда режим будет снят.
Однако, как пишут западные СМИ, руководство некоторых регионов может попросить местные суды наложить ограничения на такие передвижения из опасений, что ситуация с коронавирусом может вновь выйти из-под контроля.
Погранслужба Азербайджана создала очередную воинскую часть на границе с Арменией
Президент Азербайджана посетил могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова
Азербайджан в апреле выполнил сделку ОПЕК+ на 100,2% - Минэнерго
Американские компании объявили о выкупе собственных акций на $209 млрд
ГНС Азербайджана направит около 3,3 млн манатов на закупку ПО и услуг по техподдержки
В Азербайджане небольшой рост числа заражений COVID-19, 14 человек скончались
Число заражений COVID-19 в мире превысило 157 млн - университет Джонса Хопкинса
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк