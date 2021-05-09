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Регион 09.05.2021 12:26

Посол РФ в Ереване назвал продуктивным визит Лаврова в Армению

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Ереван был продуктивным, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин

"Были обсужден весь комплекс вопросов двусторонних отношений, ситуации в регионе, ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Был хороший, продуктивный, конструктивный визит, вполне соответствующий уровню наших отношений и политического диалога", - отметил Копыркин.

Он также отметил, что вопрос возвращения из Азербайджана армянских "военнопленных" продолжает оставаться в российской повестке. "Конечно", - сказал Копыркин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Пантеоне захоронения погибших в Великой отечественной войне.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]