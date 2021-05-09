Посол РФ в Ереване назвал продуктивным визит Лаврова в Армению

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Ереван был продуктивным, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин

"Были обсужден весь комплекс вопросов двусторонних отношений, ситуации в регионе, ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Был хороший, продуктивный, конструктивный визит, вполне соответствующий уровню наших отношений и политического диалога", - отметил Копыркин.

Он также отметил, что вопрос возвращения из Азербайджана армянских "военнопленных" продолжает оставаться в российской повестке. "Конечно", - сказал Копыркин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Пантеоне захоронения погибших в Великой отечественной войне.