Президент Азербайджана посетил могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева в воскресенье возложили цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майору Ази Асланову, сообщает сайт главы государства.

Н.Аббасова