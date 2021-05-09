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СНГ 09.05.2021 17:13

Лукашенко призывает народ к сплочению для сохранения независимости Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы и призвал народ к сплочению для сохранения независимости страны.

"Чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость, нам нужно самое простое - быть рядом, сплотиться", - подчеркнул Лукашенко. Он заявил, что "пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво!"

Лукашенко также заявил, что, "мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую одежду, униформу".

Прямую трансляцию мероприятия вёл на своём YouTube-канале телеканал ОНТ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]