Лукашенко призывает народ к сплочению для сохранения независимости Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы и призвал народ к сплочению для сохранения независимости страны.
"Чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость, нам нужно самое простое - быть рядом, сплотиться", - подчеркнул Лукашенко. Он заявил, что "пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво!"
Лукашенко также заявил, что, "мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую одежду, униформу".
Прямую трансляцию мероприятия вёл на своём YouTube-канале телеканал ОНТ.
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