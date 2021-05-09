Лукашенко призывает народ к сплочению для сохранения независимости Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы и призвал народ к сплочению для сохранения независимости страны.

"Чтобы сохранить Беларусь, ее суверенитет и независимость, нам нужно самое простое - быть рядом, сплотиться", - подчеркнул Лукашенко. Он заявил, что "пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво!"

Лукашенко также заявил, что, "мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую одежду, униформу".

Прямую трансляцию мероприятия вёл на своём YouTube-канале телеканал ОНТ.