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Дальнее зарубежье 09.05.2021 18:39

В Германии с воскресенья вакцинированные граждане освобождаются от ограничений

Граждане Германии, вакцинированные против COVID-19, с воскресенья освобождаются от соблюдения многочисленных ограничений, действующих в стране в качестве меры безопасности, передают в воскресенье европейские СМИ.

Вакцинированные люди, а также выздоровевшие после коронавируса теперь не обязаны соблюдать ограничения по количеству социальных контактов, их также больше не касается теперь комендантский час. В парикмахерских и других сервисах им больше не нужно будет показывать отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, по возвращению в страну таким категориям граждан теперь не нужно будет отбывать обязательный карантин, только если они возвращаются не из стран с высоким риском распространения мутаций коронавируса.

Тем не менее, вступающие в силу правила не отменяют ношение маски в магазинах, транспорте и других общественных местах.

Благодаря тому, что число зараженных во многих регионах страны снижается, власти многих федеральных земель рассматривают ослабление ограничений в ближайшие недели. Так, в Баварии, где действовали одни из самых строгих ограничений в Германии, с понедельника 10 мая откроются рестораны, театры, кинотеатры и пивные сады, а с 21 мая будут открыты отели, кэмпинги и коттеджи для сдачи в аренду отдыхающим.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]