Погранслужба Азербайджана создала очередную воинскую часть на границе с Арменией

Госпогранслужба Азербайджана сообщила об открытии новой воинской части в Губадлинском районе на границе с Арменией.

"9 мая на территории Губадлинского района на азербайджано-армянской госгранице приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Азербайджан вернул контроль над Губадлинским районом в ходе войны с Арменией в Карабахе осенью 2020 года.

Н.Аббасова