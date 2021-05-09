Папа римский призвал к миру в Восточном Иерусалиме

Папа римский Франциск в воскресенье выразил обеспокоенность в связи с беспорядками в Иерусалиме и призвал к миру, передают европейские СМИ.
"Насилие лишь порождает насилие. Давайте остановим эти столкновения", - заявил он.
"Я возношу молитву, чтобы это место могло быть местом молитвы и мира, а не жестоких столкновений. Я призываю всех искать общие решения и уважать многоконфессиональную идентичность и многокультурность Святого города", - добавил папа римский.
В воскресенье в Иерусалиме усилена безопасность в преддверии праздника Дня Иерусалима. В этот день израильтяне отмечают переход под контроль Израиля восточной части города со священными местами для обоих народов в результате Шестидневной войны. Главное событие этого праздника "Марш флага" в понедельник привлекает десятки тысяч евреев со всей страны в столицу, поэтому безопасность в городе усилена.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей. В пятницу в результате столкновений палестинцев с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали более 200 человек: беспорядки имели место в районе Храмовой горы и квартале Шейх Джаррах.
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