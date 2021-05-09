Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 09.05.2021 16:42

В Азербайджане небольшой рост числа заражений COVID-19, 14 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 660 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 326,716 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 649 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 14 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 680.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 306,119 тыс. человек (+1 539 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 15 тыс. 917 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 474 тестов на коронавирус (накануне 10 244 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 330,985 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖАЕНИЯ, ДАННЫЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]