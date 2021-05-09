В Азербайджане небольшой рост числа заражений COVID-19, 14 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 660 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 326,716 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 649 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 14 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 680.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 306,119 тыс. человек (+1 539 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 15 тыс. 917 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 474 тестов на коронавирус (накануне 10 244 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 330,985 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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