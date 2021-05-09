Оппозиционные партии Израиля ведут переговоры о формировании коалиционного правительства

Израильские оппозиционные партии в воскресенье возобновили переговоры о формировании коалиционного правительства, пишут израильские СМИ.
"Центристская партия "Еш-Атид", чей лидер Яир Лапид получил мандат на формирование правительства, заявила, что ее команда по переговорам проведет "марафон встреч" со своими союзниками в других партиях в попытке сформировать коалицию из членов партий, которые выступают в оппозиции к Нетаньяху", - пишет Times of Israel.
По данным newsru.co.il, главным образом на повестке обсуждений в воскресенье распределение министерских портфелей. Спорными считаются посты министра юстиции, министра внутренних дел и министра внутренней безопасности, а также ведется борьба между членами партий за пост министра просвещения. Кроме того, пока не достигнута договоренность, какое количество министерских портфелей достанется тому или иному блоку партий.
Президент Израиля Реувен Ривлин в среду передал мандат на формирование нового правительства страны лидеру партии "Еш Атид" Яир Лапиду после того, как премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось договориться с депутатами от других партий и сформировать коалиционное правительство.
Такое развитие событий в охваченном политическим кризисом Израиле было ожидаемо. Большинство наблюдателей предрекало, что Нетаньяху не сможет сформировать правящую коалицию.
Чтобы утвердить состав правительства, кандидату, получившему мандат от президента, необходимо заручиться поддержкой 61 депутата из 120. Если он не справится в течение 28 дней, президент может дать ему еще 14 дней.
Между тем, в 120-местном кнессете (парламенте Израиля) Лапида поддерживают 56 законодателей.
Однако в истории Израиля уже были ситуации, когда кандидат не справлялся с возложенной на него задачей за 42 дня. В этом случае президент может выбрать другого кандидата на формирование правительства.
Если же и у второго кандидата не получится это сделать, то в течение 21 дня до созыва новых выборов любой из прошедших в парламент депутатов может попробовать сформировать коалицию и попробовать добиться большинства голосов в ее поддержку в Кнессете. Для того, чтобы запустить этот процесс, парламентарии в составе как минимум 61 человека должны направить на имя президента запрос с просьбой дать мандат на формирование коалиции тому или иному кандидату.
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