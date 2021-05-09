Вакцина «Спутник V» может быть поставлена в Германию в июне - РФПИ

Переговоры с Германией о закупке "Спутника V" продолжаются, вакцина может быть поставлена в июне, заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны", - говорится в комментарии представителя РФПИ, опубликованном в телеграм-канале производителя вакцины в воскресенье.

Ранее газета Bild назвала сделку по закупке российской вакцины Германией "в сущности мертвой", поскольку летом Россия якобы не сможет поставить вакцину, а позже она уже будет не нужна.

"Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15-ти подобных статей, атакующих вакцину "Спутник V", с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников", - говорится в комментарии представителя РФПИ.

У РФПИ есть информация "о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA (Европейское агентство лекарственных средств) с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки".