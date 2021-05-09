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Вакцина «Спутник V» может быть поставлена в Германию в июне - РФПИ

Переговоры с Германией о закупке "Спутника V" продолжаются, вакцина может быть поставлена в июне, заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны", - говорится в комментарии представителя РФПИ, опубликованном в телеграм-канале производителя вакцины в воскресенье.

Ранее газета Bild назвала сделку по закупке российской вакцины Германией "в сущности мертвой", поскольку летом Россия якобы не сможет поставить вакцину, а позже она уже будет не нужна.

"Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15-ти подобных статей, атакующих вакцину "Спутник V", с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников", - говорится в комментарии представителя РФПИ.

У РФПИ есть информация "о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA (Европейское агентство лекарственных средств) с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]