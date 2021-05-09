10 десантников США пострадали на учениях в Эстонии

Десять американских десантников были доставлены в больницу Эстонии после приземления на аэродроме Нурмсе (Nurmse) в ходе учений Swift Response.
Пресс-атташе посольства США в Эстонии подтвердил газете Postimees, что рано утром в субботу несколько десантников получили легкие травмы при приземлении. "Это обычная часть воздушных операций", - добавил он.
По его словам, "ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе", в то же время трое десантников все еще восстанавливаются после травм ног.
Активная часть маневров началась 5 мая со стрельб систем залпового огня, которые выпустили по целям более двадцати практических снарядов. В ходе учений отрабатывается оборона Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации, в них принимает учение около 2500 военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов.
Как сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии, в ночь на субботу в рамках учений Swift Response на аэродром Нурмси был выброшен десант из порядка 600 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США с боевой техникой и транспортными средствами.
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