10 десантников США пострадали на учениях в Эстонии

Десять американских десантников были доставлены в больницу Эстонии после приземления на аэродроме Нурмсе (Nurmse) в ходе учений Swift Response.

Пресс-атташе посольства США в Эстонии подтвердил газете Postimees, что рано утром в субботу несколько десантников получили легкие травмы при приземлении. "Это обычная часть воздушных операций", - добавил он.

По его словам, "ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе", в то же время трое десантников все еще восстанавливаются после травм ног.

Активная часть маневров началась 5 мая со стрельб систем залпового огня, которые выпустили по целям более двадцати практических снарядов. В ходе учений отрабатывается оборона Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации, в них принимает учение около 2500 военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Как сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии, в ночь на субботу в рамках учений Swift Response на аэродром Нурмси был выброшен десант из порядка 600 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США с боевой техникой и транспортными средствами.