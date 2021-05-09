Еще одна партия вакцин CoronaVac доставлена в Украину

В Украину прибыла еще одна партия вакцин CoronaVac, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке.
По его словам, всего в Украине законтрактовано 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млн страна уже получила.
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