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СНГ 09.05.2021 22:23

Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление отношений РФ-Беларусь

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества. Лидеры будут находиться в постоянном личном контакте", - говорится в сообщении.

С своей стороны близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул первого" сообщает, что "Лукашенко и Путин по телефону обменялись мнениями по внутренней ситуации в Беларуси и России, договорились в ближайшее время встретиться и обсудить все проблемные вопросы лично".

Кроме того, Лукашенко и Путин "обсудили график совместных мероприятий, ситуацию в зоне ответственности ОДКБ". По данным телеграм-канала, коснулись президенты "и ситуации в Украине, а также стремления Украины в НАТО".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]