Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление отношений РФ-Беларусь

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества. Лидеры будут находиться в постоянном личном контакте", - говорится в сообщении.

С своей стороны близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул первого" сообщает, что "Лукашенко и Путин по телефону обменялись мнениями по внутренней ситуации в Беларуси и России, договорились в ближайшее время встретиться и обсудить все проблемные вопросы лично".

Кроме того, Лукашенко и Путин "обсудили график совместных мероприятий, ситуацию в зоне ответственности ОДКБ". По данным телеграм-канала, коснулись президенты "и ситуации в Украине, а также стремления Украины в НАТО".