Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление отношений РФ-Беларусь

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
"Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества. Лидеры будут находиться в постоянном личном контакте", - говорится в сообщении.
С своей стороны близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул первого" сообщает, что "Лукашенко и Путин по телефону обменялись мнениями по внутренней ситуации в Беларуси и России, договорились в ближайшее время встретиться и обсудить все проблемные вопросы лично".
Кроме того, Лукашенко и Путин "обсудили график совместных мероприятий, ситуацию в зоне ответственности ОДКБ". По данным телеграм-канала, коснулись президенты "и ситуации в Украине, а также стремления Украины в НАТО".
Погранслужба Азербайджана создала очередную воинскую часть на границе с Арменией
Президент Азербайджана посетил могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова
Азербайджан в апреле выполнил сделку ОПЕК+ на 100,2% - Минэнерго
Американские компании объявили о выкупе собственных акций на $209 млрд
ГНС Азербайджана направит около 3,3 млн манатов на закупку ПО и услуг по техподдержки
Еще одна партия вакцин CoronaVac доставлена в Украину
В Азербайджане небольшой рост числа заражений COVID-19, 14 человек скончались
Число заражений COVID-19 в мире превысило 157 млн - университет Джонса Хопкинса
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк