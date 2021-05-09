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Дальнее зарубежье 09.05.2021 23:36

На границе сектора Газа и Израиля вспыхнули порядка 20 пожаров

На границе сектора Газа и Израиля в воскресенье вспыхнули порядка 20 пожаров после запуска палестинцами воздушных шаров со взрывчаткой, сообщают израильские СМИ.

Пожары потушены силами Армии обороны Израиля, местными пожарными и добровольцами.

В нескольких пограничных точках собираются палестинцы из сектора Газа, они жгут автомобильные шины и бросают камни в израильских военных.

Тем временем в Иерусалиме Высший суд справедливости постановил перенести слушание о спорных домах в иерусалимском районе Шейх Джаррах. Решение принято, чтобы снизить уровень напряженности на улицах Иерусалима, где несколько дней подряд арабы устраивают беспорядки.

В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей. В пятницу в результате столкновений палестинцев с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали более 200 человек: беспорядки имели место в районе Храмовой горы и квартале Шейх Джаррах.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАЗА, ГРАНИЦА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]