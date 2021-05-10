США рассматривают вариант перемещения войск из Афганистана в Центральную Азию

В качестве варианта перемещения военных и техники из Афганистана американские аналитики рассматривают страны Центральной Азии и Ближнего Востока, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылками на американских военных чиновников.
Передислокация в эти регионы войск, беспилотных летательных аппаратов, бомбардировщиков и артиллерии, создание в странах региона военных баз, по их мнению, позволит продолжить осуществлять контроль над талибами в Афганистане во избежание мятежа после вывода иностранных войск, пишет газета.
К рискам, отмечает она, относят также возможность нового появления в Афганистане "Аль-Каиды" или другой группировки, подобной ИГИЛ, которые будут угрожать интересам США или их союзников.
Предпочтительнее, по мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, были бы Узбекистан и Таджикистан, которые граничат с Афганистаном, что обеспечило бы американцам быстрый доступ в случае необходимости. В то же время, они понимают, что серьезное военное присутствие России в регионе, растущее присутствие Китая и напряженность между ними и Вашингтоном усложняют планы создания баз в Центральной Азии, отмечает The Wall Street Journal.
Газета сообщает, что, по словам американских официальных лиц, на сегодняшний день никаких официальных запросов о базах в Центральной Азии не направлялось, Пентагон все еще взвешивает все "за" и "против". В принятии решения задействованы также госдепартамент и Белый дом.
США в соответствии с соглашением с движением "Талибан" начали постепенный вывод своих войск из Афганистана, который должны завершить в сентябре.
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