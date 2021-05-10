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Дальнее зарубежье 10.05.2021 09:23

Израильские танки нанесли удар по целям ХАМАС в ответ на пуски ракет

Танки израильской армии в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по израильской территории нанесли удары по объектам ХАМАС, говорится в понедельник в твиттере армии обороны Израиля.

"В ответ на воздушные шары с взрывчатыми веществами и четыре ракеты, выпущенные из Газы по Израилю, танки армии обороны Израиля только что нанесли удары по террористическим целям ХАМАСА в Газе", - говорится в сообщении.

Четыре ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и Восточном Иерусалиме в связи с решением израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

Это вызвало волну протестов со стороны палестинского населения, которые переросли в столкновения с полицией на Храмовой горе и в Шейх Джаррахе. Всего в ходе столкновений пострадали более 300 палестинцев и более 10 полицейских.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТАНКИ, ХАМАС, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]