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ТЭК 10.05.2021 09:30

Нефть дорожает после кибератаки на трубопровод Colonial в США, Brent - $68,69 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 составляет $68,69 за баррель, что на $0,41 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) - до $68,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,26 за баррель, что на $0,36 (0,55%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,3%) - до $64,9 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США, 7 мая. Его работа все ещё не восстановлена.

"Основным вопросом является то, как долго продлится приостановка работы. Очевидно, чем дольше она длится, тем больше это будет способствовать росту цен на нефтепродукты", - отмечают аналитики ING, на которых ссылается S&P Global Platts.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на восемь единиц - до 448 установок.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]