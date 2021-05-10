Нефть дорожает после кибератаки на трубопровод Colonial в США, Brent - $68,69 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 составляет $68,69 за баррель, что на $0,41 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) - до $68,28 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,26 за баррель, что на $0,36 (0,55%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,3%) - до $64,9 за баррель.
По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США, 7 мая. Его работа все ещё не восстановлена.
"Основным вопросом является то, как долго продлится приостановка работы. Очевидно, чем дольше она длится, тем больше это будет способствовать росту цен на нефтепродукты", - отмечают аналитики ING, на которых ссылается S&P Global Platts.
Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на восемь единиц - до 448 установок.
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