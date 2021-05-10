Минздрав Украины сообщает о выявленных в стране за сутки 2 тыс. 817 новых случаях коронавируса

На Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 817 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 9 002 человек, умерли 119 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2 817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 10 мая 2021 года. В частности, заболели 159 ребенка и 31 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 599 человек; летальных случаев - 193; выздоровело - 9 002 человек", - написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Днем ранее, 9 мая, было зафиксировано 5 372 новых случаев инфицирования COVID-19

8 мая было 8 710 новых случаев инфицирования COVID-19, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19, 6 мая зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 мая сообщалось о 2 576 новых инфицированных, 4 мая сообщалось о 2 472 новых случаях инфицирования COVID-19, 3 мая зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, 2 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 1 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированных коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 122 327 человек, 46 512 пациента скончались, 1 768 753 человек выздоровел.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

За сутки 9 мая 2021 года на Украине привито 1004 человека, 863 645 человек привиты с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).