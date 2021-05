Рынки акций Азии в понедельник растут, за исключением бирж Китая и Гонконга

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно повышаются, исключение составляют индикаторы материкового Китая и Гонконга.

Как отмечает Associated Press, слабые данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, дают сигнал инвесторам, что процентные ставки, скорее всего, будут оставаться низкими.

Японский индекс Nikkei 225 к 9:17 увеличился на 0,48%.

В лидерах роста на торгах в Токио находятся акции сталелитейной JFE Holdings Inc., которые дорожают на 6,6%. Котировки акций еще одного представителя отрасли - Nippon Steel Corp.- повышаются на 4,6%. Бумаги производителя мотоциклов Yamaha Motor Co прибавляют в цене 5,3%, производителя электроники Ricoh Co. - 5%.

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. сокращается на 4,7%. Бумаги транспортных Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. теряют в цене 6,2% и 3,1% соответственно.

. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:27 снизился на 0,38%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,51%.

Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) не удовлетворила просьбу китайских операторов связи China MobileLtd, China TelecomCorp и China Unicom (Hong Kong) Ltd, обратившихся к ней ранее в этом году с призывом пересмотреть решение о делистинге их акций, пишет The Wall Street Journal.

Наиболее значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг нефтяных компаний CNOOC (+3,3%) и PetroChina Co.(+3,3%). Акции фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. дорожают на 2,4%.

Рыночная стоимость интернет-компании Meituan падает на 7,8%. Бумаги ритейлера Alibaba Group Holding Ltd.дешевеют на 2,2%, оператора связи China Unicom Ltd. - на 1,1%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 9:28 поднялся на 1,6%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 9:29 вырос на 0,96%.

Индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в марте подскочил на 9 пунктов и достиг рекордных 26 пунктов.

Розничные продажи в Австралии в марте выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют окончательные данные статистического управления страны. Предварительно сообщалось о росте показателя на 1,4%. Месяцем ранее розничные продажи в Австралии упали на 0,8% в помесячном выражении.

Акции горнодобывающих Pilbara Minerals Ltd. и Fortescue Metals Group Ltd. подскочили в цене на 8,5% и 8% соответственно.

Котировки акций Appen Ltd., работающей в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта, падают на 5,5%.