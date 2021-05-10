Рынки акций Азии в понедельник растут, за исключением бирж Китая и Гонконга

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно повышаются, исключение составляют индикаторы материкового Китая и Гонконга.
Как отмечает Associated Press, слабые данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, дают сигнал инвесторам, что процентные ставки, скорее всего, будут оставаться низкими.
Японский индекс Nikkei 225 к 9:17 увеличился на 0,48%.
В лидерах роста на торгах в Токио находятся акции сталелитейной JFE Holdings Inc., которые дорожают на 6,6%. Котировки акций еще одного представителя отрасли - Nippon Steel Corp.- повышаются на 4,6%. Бумаги производителя мотоциклов Yamaha Motor Co прибавляют в цене 5,3%, производителя электроники Ricoh Co. - 5%.
Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. сокращается на 4,7%. Бумаги транспортных Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. теряют в цене 6,2% и 3,1% соответственно.
. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:27 снизился на 0,38%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,51%.
Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) не удовлетворила просьбу китайских операторов связи China MobileLtd, China TelecomCorp и China Unicom (Hong Kong) Ltd, обратившихся к ней ранее в этом году с призывом пересмотреть решение о делистинге их акций, пишет The Wall Street Journal.
Наиболее значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг нефтяных компаний CNOOC (+3,3%) и PetroChina Co.(+3,3%). Акции фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. дорожают на 2,4%.
Рыночная стоимость интернет-компании Meituan падает на 7,8%. Бумаги ритейлера Alibaba Group Holding Ltd.дешевеют на 2,2%, оператора связи China Unicom Ltd. - на 1,1%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - на 0,9%.
Южнокорейский индекс Kospi к 9:28 поднялся на 1,6%.
При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,2%.
Австралийский S&P/ASX 200 к 9:29 вырос на 0,96%.
Индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в марте подскочил на 9 пунктов и достиг рекордных 26 пунктов.
Розничные продажи в Австралии в марте выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют окончательные данные статистического управления страны. Предварительно сообщалось о росте показателя на 1,4%. Месяцем ранее розничные продажи в Австралии упали на 0,8% в помесячном выражении.
Акции горнодобывающих Pilbara Minerals Ltd. и Fortescue Metals Group Ltd. подскочили в цене на 8,5% и 8% соответственно.
Котировки акций Appen Ltd., работающей в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта, падают на 5,5%.
Путин и Алиев поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы, подтвердили настрой на наращивание взаимодействия
Президент Азербайджана открыл автодорогу Джульфа-Ордубад
В странах Балтии продолжается снижение суточного прироста заражений COVID-19
В РФ выявлено 8 тыс. 465 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, 321 человек скончался - оперштаб
Число заражений COVID-19 в мире превысило 158 млн - университет Джонса Хопкинса
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Пашинян считает возможным "управлять" враждой с Турцией
В столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме пострадали не менее 180 палестинцев
Французские военные вновь предупредили Макрона о риске гражданской войны в стране из-за исламизма
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк