Президент Азербайджана открыл новую взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Нахчыван

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего визита в Нахчыванскую автономную республику в понедельник открыл новую взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Нахчыван.

Как сообщает сайт главы государства, президент проинформирован о ведении работы по новой взлетно-посадочной полосе.

Х.Насирзаде