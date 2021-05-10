Президент Азербайджана открыл новую взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Нахчыван

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего визита в Нахчыванскую автономную республику в понедельник открыл новую взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Нахчыван.
Как сообщает сайт главы государства, президент проинформирован о ведении работы по новой взлетно-посадочной полосе.
Х.Насирзаде
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