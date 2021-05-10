Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего посещения в Нахчыванскую автономную республику в понедельник принял участие в открытии Нахчыванского филиала ОАО «Азерхалча».

Как сообщает официальный сайт главы государства, президент также ознакомился с ходом строительства Центра ASAN в Нахчыване.

Кроме того, президент принял участие в открытии Нахчыванского гарнизонного центрального госпиталя.

Вместе с тем, Алиев принял участие в открытии Центра искусственного осеменения.

Председатель Верховного совета Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов проинформировал президента о проделанных работах.

Х.Насирзаде