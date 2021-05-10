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10.05.2021 11:28

Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего посещения в Нахчыванскую автономную республику в понедельник принял участие в открытии Нахчыванского филиала ОАО «Азерхалча».

Как сообщает официальный сайт главы государства, президент также ознакомился с ходом строительства Центра ASAN в Нахчыване.

Кроме того, президент принял участие в открытии Нахчыванского гарнизонного центрального госпиталя.

Вместе с тем, Алиев принял участие в открытии Центра искусственного осеменения.

Председатель Верховного совета Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов проинформировал президента о проделанных работах.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАХЧЫВАН, АЗЕРХАЛЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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