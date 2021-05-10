ЕС ждет от России готовности к диалогу - глава МИД ФРГ

ЕС готов вести диалог с Россией, однако и Москва должна проявить волю к нему, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Масс перед заседанием Совета Евросоюза по иностранным делам.
"Мы готовы к диалогу. Пришло время, чтобы и Москва обратилась к диалогу", - сказал он журналистам.
В то же время он отметил, что Брюссель не может оставить без ответа санкции РФ в отношении граждан ЕС.
Он также указал на важность того, чтобы в нынешних обстоятельствах ЕС не свернул со своего пути и продолжал защищать права человека, в том числе в России.
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