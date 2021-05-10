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СНГ 10.05.2021 12:21

ЕС ждет от России готовности к диалогу - глава МИД ФРГ

ЕС готов вести диалог с Россией, однако и Москва должна проявить волю к нему, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Масс перед заседанием Совета Евросоюза по иностранным делам.

"Мы готовы к диалогу. Пришло время, чтобы и Москва обратилась к диалогу", - сказал он журналистам.

В то же время он отметил, что Брюссель не может оставить без ответа санкции РФ в отношении граждан ЕС.

Он также указал на важность того, чтобы в нынешних обстоятельствах ЕС не свернул со своего пути и продолжал защищать права человека, в том числе в России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРГ, ЕС, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]