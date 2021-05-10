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Здравоохранение 10.05.2021 12:46

В РФ выявлено 8 тыс. 465 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, 321 человек скончался - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России превысил 8,4 тыс. случаев, скончался 321 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 465 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1 304 (15,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 6 тыс. 774 человек, 321 пациент скончался.

Накануне по РФ было зафиксировано 8 тыс. 419 новых заболевших коронавирусом, 334 летальных исхода и 7 тыс. 517 выздоровевших.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 896 новых случаев COVID-19 за сутки, и это наибольшие показатели по России, 56 скончавшихся и 1 тыс. 976 выздоровевших.

С момента распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 888 тыс. 727 случаев коронавирусной инфекции, 113 тыс. 647 умерших и 4 млн 502 тыс. 906 выписанных. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 272 тыс. 174.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (724) и Московская область (649) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после Москвы.

По информации оперативного штаба, еще 208 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Ростовской области, 135 - в Воронежской области, 121 - в Саратовской области, 118 - в Иркутской области, 116 - в Нижегородской области, 115 - в Якутии, 108 - в Красноярском крае, 107 - в Свердловской области, 101 - в Крыму.

В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о количестве летальных исходов, 30 человек скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 17 - в Самарской области, 15 - в Нижегородской области, 12 - в Краснодарском крае, по 10 летальных случаев в Свердловской области, Пермском крае. По восемь - в Челябинской области, Иркутской области, Московской области, Ленинградской области, Алтайском крае, Красноярском крае. Семь пациентов скончались в Тверской области, по шесть летальных исходов в Удмуртии, Ульяновской области. По пять человек скончались в Курской области, Тульской области, Калининградской области, Волгоградской области, Пензенской области, Саратовской области, Новосибирской области, Воронежской области, Ставропольском крае. По четыре летальных исхода зафиксировано в Коми, Вологодской области, Орловской области. По три человека скончались в Карелии, Адыгее, Крыму, Ростовской области, Севастополе. По два летальных случая зарегистрировано в Башкирии, Мордовии, Тамбовской, Ярославской, Архангельской, Псковской, Белгородской и Липецкой областях.

По одному смертельному исходу от коронавируса - в Калмыкии, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Чечне, Чувашии, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Якутии, Оренбургской, Кемеровской, Ивановской, Смоленской, Мурманской и Астраханской областях, а также в Забайкальском и Хабаровском краях.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в понедельник, в России нарастающим итогом проведено более 131,7 млн тестов на COVID-19, из них 258 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 501 тыс. 528 человек.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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