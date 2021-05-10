В РФ выявлено 8 тыс. 465 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, 321 человек скончался - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России превысил 8,4 тыс. случаев, скончался 321 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 465 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1 304 (15,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 6 тыс. 774 человек, 321 пациент скончался.
Накануне по РФ было зафиксировано 8 тыс. 419 новых заболевших коронавирусом, 334 летальных исхода и 7 тыс. 517 выздоровевших.
В Москве, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 896 новых случаев COVID-19 за сутки, и это наибольшие показатели по России, 56 скончавшихся и 1 тыс. 976 выздоровевших.
С момента распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 888 тыс. 727 случаев коронавирусной инфекции, 113 тыс. 647 умерших и 4 млн 502 тыс. 906 выписанных. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 272 тыс. 174.
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ
Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (724) и Московская область (649) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после Москвы.
По информации оперативного штаба, еще 208 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Ростовской области, 135 - в Воронежской области, 121 - в Саратовской области, 118 - в Иркутской области, 116 - в Нижегородской области, 115 - в Якутии, 108 - в Красноярском крае, 107 - в Свердловской области, 101 - в Крыму.
В других регионах России суточный прирост не превышает 100.
Согласно данным оперштаба о количестве летальных исходов, 30 человек скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 17 - в Самарской области, 15 - в Нижегородской области, 12 - в Краснодарском крае, по 10 летальных случаев в Свердловской области, Пермском крае. По восемь - в Челябинской области, Иркутской области, Московской области, Ленинградской области, Алтайском крае, Красноярском крае. Семь пациентов скончались в Тверской области, по шесть летальных исходов в Удмуртии, Ульяновской области. По пять человек скончались в Курской области, Тульской области, Калининградской области, Волгоградской области, Пензенской области, Саратовской области, Новосибирской области, Воронежской области, Ставропольском крае. По четыре летальных исхода зафиксировано в Коми, Вологодской области, Орловской области. По три человека скончались в Карелии, Адыгее, Крыму, Ростовской области, Севастополе. По два летальных случая зарегистрировано в Башкирии, Мордовии, Тамбовской, Ярославской, Архангельской, Псковской, Белгородской и Липецкой областях.
По одному смертельному исходу от коронавируса - в Калмыкии, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Чечне, Чувашии, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Якутии, Оренбургской, Кемеровской, Ивановской, Смоленской, Мурманской и Астраханской областях, а также в Забайкальском и Хабаровском краях.
ТЕСТИРОВАНИЕ
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в понедельник, в России нарастающим итогом проведено более 131,7 млн тестов на COVID-19, из них 258 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 501 тыс. 528 человек.
Путин и Алиев поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы, подтвердили настрой на наращивание взаимодействия
Президент Азербайджана открыл автодорогу Джульфа-Ордубад
Европейские фондовые индексы в начале торгов обновили рекордные максимумы
Рынки акций Азии в понедельник растут, за исключением бирж Китая и Гонконга
Четвертый раунд переговоров по иранской проблеме будет длительным, считают в ЕС
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Пашинян считает возможным "управлять" враждой с Турцией
В столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме пострадали не менее 180 палестинцев
Французские военные вновь предупредили Макрона о риске гражданской войны в стране из-за исламизма
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк