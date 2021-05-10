Французские военные вновь предупредили Макрона о риске гражданской войны в стране из-за исламизма

Группа проходящих службу французских военных обратилась к президенту Эмманюэлю Макрону с письмом в поддержку послания отставных коллег, предупредив его, что уступки исламизму ставят под угрозу выживание страны, сообщают в воскресенье СМИ республики.
"Мы говорим о выживании нашей страны, о выживании вашей страны", - цитируют СМИ выдержки из письма, появившемся в консервативном издании Valeurs Actuelles.
"Они (отставные военные - ИФ) душу положили на уничтожение исламизма, которому вы идете на уступки на нашей земле", - отмечают авторы послания, адресованного Макрону и кабинету министров Франции.
СМИ отмечают, что неясно, сколько французских военных стоят за этим письмом, и какие у них звания. Под письмом могут свободно подписаться сочувствующие.
В то же время сами авторы послания описали себя как молодое поколение военных, непосредственно принимавших участие в операциях, которые Франция начала после атак 2015 года.
"Если гражданская война начнется, военные поддержат порядок на вверенной им территории. (. . .) Гражданская война созревает во Франции, и вы (Макрон - ИФ) прекрасно это знаете", - предупредили авторы письма.
СМИ напоминают, что ранее письмо с аналогичными предостережениями направили в СМИ 20 отставных французских генералов и группа офицеров. Это обращение вызвало большой резонанс во Франции. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал инициативу недопустимым вмешательством военных во внутреннюю жизнь Франции и выпадом против республиканских принципов, а начальник Главного штаба ВС Франции Франсуа Лекуантр пообещал наказать авторов письма.
Путин и Алиев поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы, подтвердили настрой на наращивание взаимодействия
Президент Азербайджана открыл автодорогу Джульфа-Ордубад
Европейские фондовые индексы в начале торгов обновили рекордные максимумы
Рынки акций Азии в понедельник растут, за исключением бирж Китая и Гонконга
Четвертый раунд переговоров по иранской проблеме будет длительным, считают в ЕС
В странах Балтии продолжается снижение суточного прироста заражений COVID-19
В РФ выявлено 8 тыс. 465 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, 321 человек скончался - оперштаб
Число заражений COVID-19 в мире превысило 158 млн - университет Джонса Хопкинса
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк